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По итогам краевого турнира хоккейная команда из Уссурийска "Приморье" стала первой

По итогам краевого турнира хоккейная команда из Уссурийска "Приморье" стала первой

29 мая организаторы юношеской хоккейной лиги Приморского края подвели итоги турнира. В течении всего сезона команды из Владивостока, Большого-Камня, Находки и Уссурийска боролись за право называться лучшими среди команд 2013 года рождения.

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