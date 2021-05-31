По итогам краевого турнира хоккейная команда из Уссурийска "Приморье" стала первой

29 мая организаторы юношеской хоккейной лиги Приморского края подвели итоги турнира. В течении всего сезона команды из Владивостока, Большого-Камня, Находки и Уссурийска боролись за право называться лучшими среди команд 2013 года рождения.
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