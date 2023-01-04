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Депутат Мажуга предложил давать студентам 13-ю стипендию на Новый год

Депутат Мажуга предложил давать студентам 13-ю стипендию на Новый год

Депутат Государственной Думы Александр Мажуга заявил, что по аналогии с 13-й зарплатой можно было бы сделать студентам дополнительную стипендию на Новый год.

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