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Серия фотографий легендарного Стива МакКарри «Сила игры»

Серия фотографий легендарного Стива МакКарри «Сила игры»

Фотоподборка «Сила игры» от легендарного фотографа Стива МакКарри (Steve McCurry) прекрасно иллюстрирует это блаженное состояние, когда проблемы отходят на второй план, и человек просто счастлив тем, чем занимается в данный момент.

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