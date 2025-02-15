Серия фотографий легендарного Стива МакКарри «Сила игры»

Фотоподборка «Сила игры» от легендарного фотографа Стива МакКарри (Steve McCurry) прекрасно иллюстрирует это блаженное состояние, когда проблемы отходят на второй план, и человек просто счастлив тем, чем занимается в данный момент.
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