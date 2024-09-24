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НСА: растениеводы РФ в 2024 г. получили уже 2,3 млрд рублей страховых выплат

НСА: растениеводы РФ в 2024 г. получили уже 2,3 млрд рублей страховых выплат

«Переувлажнение может стать одной из главных причин страховых выплат растениеводам России в текущем сезоне, наравне с майскими заморозками», – заявил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов, комментируя объявление режима ЧС в новых регионах.

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