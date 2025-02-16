«Провокатор насилия и войн»: в Госдуме призвали объявить Каллас бойкот

МОСКВА, 17 февраля, ФедералПресс. Депутат Госдумы Михаил Шеремет от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет выступил с призывом к международному сообществу организовать бойкот для главы дипломатии Европейского союза Каи Каллас.
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