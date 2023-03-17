Анкара ищет выход из ситуации с американским беспилотником в Черном море

Главные события в Турции с 10 по 16 марта 2023 года. Турция нарастила долю в мировом экспорте вооружений; Белый дом потребовал от Анкары ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО; Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжить попытки организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского; Башар Асад заявил о возможности переговоров с турецким коллегой только после вывода иностранных войск с территории Сирии — автор Telegram-канала «Мост через Босфор» рассказывает о главных событиях недели в Турции.