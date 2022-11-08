В ВВО началась отправка призывников в войска в рамках осеннего призыва 2022 года

Все граждане, направленные для прохождения военной службы в Вооруженные Силы, уже на сборных пунктах обеспечиваются вещевым имуществом, питанием на путь следования, а также сим-картами и банковскими картами для получения денежного довольствия.
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