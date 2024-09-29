В Митино открылся рыбный рынок «Москва – на волне»

В районе Митино открылся второй рыбный рынок под названием «Москва – на волне», на новом гастрономическом центре Москвы, размером свыше 4 тысяч квадратных метров представлены более 600 видов рыбы и морепродуктов от ведущих российских производителей и рыбодобытчиков.