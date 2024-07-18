Как правильно похудеть после праздников

Вспомните, с каким настроением вы разглядываете себя в зеркало на утро после очередного праздника. Наверняка, первая мысль: «И зачем надо было столько кушать?» Но так трудно было удержаться от вкуснейшего салата, да и пирожные были, что называется, «просто объедение».
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