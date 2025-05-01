Новая статья: Студенту на заметку: веб-сервисы и приложения для подготовки к сессииСтремительно приближается лето, а вместе с ним — экзаменационная сессия, с завидным постоянством вмешивающаяся в яркую и беззаботную студенческую жизнь.
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