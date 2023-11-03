В Калужской области в преддверии Дня народного единства состоялось торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации

В Калуге в Государственной областной научной библиотеке им. В. Г. Белинского состоялась торжественная церемония вручения паспортов активистам общероссийского общественно-государственного движения «Движения первых».
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