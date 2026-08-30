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«Глаза боятся — руки делают»: как художница из Владивостока создаёт свой первый мурал

«Глаза боятся — руки делают»: как художница из Владивостока создаёт свой первый мурал

Анастасия Зелезинская — сотрудник службы поддержки федерального офиса главного «техноритейла» Дальнего Востока.

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