Около 20 крупных учений с войсками связи состоялось в ЦВО в зимнем периоде обучения

Около 20 крупных учений с войсками связи состоялось в ЦВО в зимнем периоде обучения

В отчетном периоде в лучшую сторону отмечены батальоны связи бригады управления, дислоцированной в Самарской области и мотострелковой бригады 41-ой общевойсковой армии, дислоцированной в Алтайском крае.

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