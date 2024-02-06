Планерка в ЗСК: армия «первых»

Открывая совещание, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что молодежная политика на Кубани является приоритетом в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, напомнил, что Движение первых создано при поддержке Президента России Владимира Путина, а первое отделение было создано на базе центра «Орленок».
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