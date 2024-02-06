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ВК Пресс

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Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    Летали бы они не в нейтральных, а в наших водах...А там их с помощью РЭБ не взять- НИЗЗЯ!!!Внимание! Западны...
  • Александр Лагуткин
    Я знаю, что они в нейтралке. Но они наводят ракеты и самолеты на наши базы и города. Наши люди гибнут.  Это военная и...Крынок давно нет!...
  • Александр Пятнистый
    Саня, они летают в нейтральных водах, а там можно летать всем, Те, кто залетает в наши воды- или сажают или сбивают. ...Крынок давно нет!...

Планерка в ЗСК: армия «первых»

Планерка в ЗСК: армия «первых»

Открывая совещание, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что молодежная политика на Кубани является приоритетом в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, напомнил, что Движение первых создано при поддержке Президента России Владимира Путина, а первое отделение было создано на базе центра «Орленок».

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