Лохмато-пернатая банда: пес сговорился с попугаем, чтобы воровать еду

Очень смышленые питомцы.На что только не идут домашние любимцы ради получения запретных вкусняшек. Например, пес из этого видео, опубликованного в Telegram-канале «Собакен», сговорился с попугаем, чтобы похищать еду со стола или даже с плиты.
Очень смышленые питомцы.На что только не идут домашние любимцы ради получения запретных вкусняшек. Например, пес из этого видео, опубликованного в Telegram-канале «Собакен», сговорился с попугаем, чтобы похищать еду со стола или даже с плиты.
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