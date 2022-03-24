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Йылмаз не забил Португалии с пенальти на 85-й минуте. Турция проигрывает 1:2 в стыках ЧМ-2022

Бурак Йылмаз не реализовал пенальти в конце матча Португалия – Турция. Нападающий гостей на 85-й минуте стыкового матча ЧМ-2022 пробил в перекладину ворот Диогу Кошты, после чего мяч улетел за пределы поля.

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