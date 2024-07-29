SEC обвинила Citron Research и Эндрю Лефта в мошенничестве с криптоактивами на площадке GameStop

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) инициировала судебное разбирательство против компании Citron Research и её главы Эндрю Лефта, подозревая их в манипуляциях с ценами активов на NFT-платформе ритейлера видеоигр GameStop.
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