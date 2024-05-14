Викторию Бекхэм обвинили в лицемерии

Супругу футболиста в отставке атаковали несправедливой критикой. Виктория Бекхэм обиделась на критиков LEGION-MEDIAВиктория Бекхэм никак не ожидала, что ее затея — создать коллекцию одежды для известного бренда молодежной одежды — обернется для нее таким огорчением.