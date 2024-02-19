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Горка в Киевке стала местом паломничества жителей Новосибирской области

Горка в Киевке стала местом паломничества жителей Новосибирской области

Житель села Киевка Антон Островерхов строит горки для детей уже несколько лет. Но этой зимой он превзошел себя, хотя не думал снежных дел мастер, что его творение будет так востребовано, поскольку изначально строил для местной детворы.

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