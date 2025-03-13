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«Мы уже всем надоели»: даже во Львове растет зрадопессимизм

«Мы уже всем надоели»: даже во Львове растет зрадопессимизм

Политнавигатор Во Львове провели опрос на ему «Готовы ли украинцы отдать территорию, чтобы прекратить войну?», и результат оказался не таким воинственным, как это часто бывает у галичан.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Недобитки.
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1 д.
ак
александр крот
Горбатого только могила исправит...недобитки
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1 д.
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