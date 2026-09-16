Саша Кабаева ждет третьего ребенка в России: официально объявлено

Саша Кабаева ожидает третьего ребенка и наблюдается в перинатальном центре Москвы. 33-летняя певица раскрыла, что ждет дочь, поделилась изменениями своей фигуры и планами родить в начале ноября.
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