Туристические поездки в Европу для россиян стали заметно дешевле

Цены на билеты в европейские страны и на туры в этом направлении заметно упали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные директора департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветты Вердиян.