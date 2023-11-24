17 трюков, которые пригодятся каждому автомобилисту

В жизни каждого автомобилиста случаются неприятные ситуации. То дверь не открывается, потому что за окном –20, то непонятно откуда возникают вмятины, которые вроде бы не очень заметны, но хотелось бы их устранить.
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