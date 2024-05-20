Смолянин, давший взятки сотруднику медицинского университета, получил крупный штраф

В отношении фигуранта выявили два преступных эпизода Гражданин Москалев дважды через посредников передал взятки должностному лицу Смоленского государственного медицинского университета, сообщает Ленинский районный суд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии