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Смолянин, давший взятки сотруднику медицинского университета, получил крупный штраф

Смолянин, давший взятки сотруднику медицинского университета, получил крупный штраф

В отношении фигуранта выявили два преступных эпизода Гражданин Москалев дважды через посредников передал взятки должностному лицу Смоленского государственного медицинского университета, сообщает Ленинский районный суд.

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