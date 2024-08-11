Инспекторы Центрального диспетчерского пункта помогут маломобильным людям на выставке "Станция Манеж"

В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", который проходит с 1 августа по 8 сентября, инспекторы Центра мобильности пассажиров (ЦМП) дежурят на выставочном комплексе станции "Манеж" и оказывают помощь маломобильным гражданам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии