Инспекторы Центрального диспетчерского пункта помогут маломобильным людям на выставке "Станция Манеж"

В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", который проходит с 1 августа по 8 сентября, инспекторы Центра мобильности пассажиров (ЦМП) дежурят на выставочном комплексе станции "Манеж" и оказывают помощь маломобильным гражданам.