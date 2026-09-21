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Царьград

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Николя Батюм завершил карьеру после 18 лет в НБА

Николя Батюм завершил карьеру после 18 лет в НБА

Французский баскетболист Николя Батюм завершил свою профессиональную карьеру в возрасте 37 лет. Он выступал в НБА 18 лет, играя за "Портленд", "Шарлотт", "Лос-Анджелес" и "Филадельфию", и стал двукратным серебряным призёром Олимпийских игр.

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