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«Эдмонтон» подписал контракт с Даком на 2 года и 2,4 млн долларов

« Эдмонтон » подписал контракт с нападающим Колтоном Даком на 2 года.  Общая сумма соглашения составит 2,4 миллиона долларов, кэпхит 23-летнего канадского форварда – 1,2 млн долларов.

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