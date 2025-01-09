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Забайкальские семьи получили выплаты на детей после проверки прокуратуры

Забайкальские семьи получили выплаты на детей после проверки прокуратуры

В Забайкалье семьи, воспитывающие детей, получили выплаты, положенные им по закону. Это стало возможным благодаря вмешательству прокуратуры, которая провела проверку по обращению супруги военнослужащего-срочника, сообщили ZAB.

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