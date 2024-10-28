Блог частного и...
Открыть форекс счёт
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

Россия входит в фазу «переужесточения» денежно-кредитных условий

Россия входит в фазу «переужесточения» денежно-кредитных условий

Повышение ставки до 21% и жесткий сигнал Банка России – это фактически ответ на продолжающееся «разъякоривание» инфляционных ожиданий основных экономических агентов: населения, предприятий, а также участников рынка и аналитиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх