Россия входит в фазу «переужесточения» денежно-кредитных условий

Повышение ставки до 21% и жесткий сигнал Банка России – это фактически ответ на продолжающееся «разъякоривание» инфляционных ожиданий основных экономических агентов: населения, предприятий, а также участников рынка и аналитиков.
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