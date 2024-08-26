Китай и Индонезия договорились углублять сотрудничество по итогам заседания совместной комиссии в Пекине

Пекин, 23 августа /Синьхуа/ -- В пятницу в Пекине состоялось 5-е заседание Совместной китайско-индонезийской комиссии по двустороннему сотрудничеству, в ходе которого достигнут широкий консенсус по вопросам углубления взаимодействия на двустороннем уровне и в многостороннем формате.