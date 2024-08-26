Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Китай и Индонезия договорились углублять сотрудничество по итогам заседания совместной комиссии в Пекине

Пекин, 23 августа /Синьхуа/ -- В пятницу в Пекине состоялось 5-е заседание Совместной китайско-индонезийской комиссии по двустороннему сотрудничеству, в ходе которого достигнут широкий консенсус по вопросам углубления взаимодействия на двустороннем уровне и в многостороннем формате.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх