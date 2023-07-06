ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Виктория Виктория
    Поедет.... Случись что с матерью - Сергей поедет. Такой он ЧЕЛОВЕК. А вот младший брат, думаю, откажется от матери, к...Скупость материнская
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Скупость материнская

Скупость материнская

Такую новость не хотелось говорить по телефону. Сергей в приподнятом расположении духа ехал к матери.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
не было там  любви к старшему сыну совсем.Думаю, что  больше  он ни  разу  не поедет к матери. Да  и зачем? Чтобы  снова  в лицо плюнули  родичи, иху мать?
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15 час.
Элеонора Коган
Мамаша такая хуже злой мачехи.Не повезло  Серёже с матерью, тварь она большая. Зато дочка у него и жена Яна и её родители, которые для него в сто раз родней. И он им родной, ведь они помогали молодым.  И отцом он будет прекрасным.
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9 час.
ВВ
Виктория Виктория
Поедет.... Случись что с матерью - Сергей поедет. Такой он ЧЕЛОВЕК. А вот младший брат, думаю, откажется от матери, когда та не сможет помогать ему.....
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4 час.

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