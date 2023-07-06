Скупость материнская

Владимир Алтайцев не было там любви к старшему сыну совсем.Думаю, что больше он ни разу не поедет к матери. Да и зачем? Чтобы снова в лицо плюнули родичи, иху мать?

Элеонора Коган Мамаша такая хуже злой мачехи.Не повезло Серёже с матерью, тварь она большая. Зато дочка у него и жена Яна и её родители, которые для него в сто раз родней. И он им родной, ведь они помогали молодым. И отцом он будет прекрасным.