Такую новость не хотелось говорить по телефону. Сергей в приподнятом расположении духа ехал к матери.
Скупость материнская
Комментарии
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Владимир Алтайцев
не было там любви к старшему сыну совсем.Думаю, что больше он ни разу не поедет к матери. Да и зачем? Чтобы снова в лицо плюнули родичи, иху мать?
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15 час.
Элеонора Коган
Мамаша такая хуже злой мачехи.Не повезло Серёже с матерью, тварь она большая. Зато дочка у него и жена Яна и её родители, которые для него в сто раз родней. И он им родной, ведь они помогали молодым. И отцом он будет прекрасным.
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9 час.
ВВ
Виктория Виктория
Поедет.... Случись что с матерью - Сергей поедет. Такой он ЧЕЛОВЕК. А вот младший брат, думаю, откажется от матери, когда та не сможет помогать ему.....
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4 час.
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