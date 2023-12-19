В США заявили об исчерпании источников финансирования Украины

Global Look Press/Mauricio Campino/Keystone Press Agency США фактически исчерпали источники финансирования помощи Украине, кроме запрошенных президентом Штатов Джо Байденом дополнительных ассигнований, которые сейчас рассматривает Конгресс США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии