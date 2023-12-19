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В США заявили об исчерпании источников финансирования Украины

В США заявили об исчерпании источников финансирования Украины

Global Look Press/Mauricio Campino/Keystone Press Agency США фактически исчерпали источники финансирования помощи Украине, кроме запрошенных президентом Штатов Джо Байденом дополнительных ассигнований, которые сейчас рассматривает Конгресс США.

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