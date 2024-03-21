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В Новомосковске осудят предпринимателя, по вине которого на строительном объекте один кровельщик пострадал, а второй — погиб

В Новомосковске осудят предпринимателя, по вине которого на строительном объекте один кровельщик пострадал, а второй — погиб

Новомосковская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.

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