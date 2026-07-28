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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарханов ушел с поста тренера женской команды «Енисея», не выиграв ни одного из 13 матчей – клуб идет последним в Суперлиге. Он возглавит мужскую молодежную команду

Александр Тарханов покинул пост главного тренера женской команды «Енисея».  71-летний специалист руководил командой с января 2026 года.

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