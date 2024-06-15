Румыния отказалась выдавать визы членам российской делегации для участия в сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в Бухаресте, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.