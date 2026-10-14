От Кавказа до Дальнего Востока: глава «РусГидро» озвучил планы по новым станциям

«РусГидро» планирует в ближайшее время ввести Нихалойскую ГЭС в Чечне и Верхнебаксанскую ГЭС в Кабардино-Балкарии, модернизировать ГАЭС каскада Кубанских ГЭС в Карачаево-Черкесии и к 2028 году достроить Загорскую ГАЭС-2.