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От Кавказа до Дальнего Востока: глава «РусГидро» озвучил планы по новым станциям

От Кавказа до Дальнего Востока: глава «РусГидро» озвучил планы по новым станциям

«РусГидро» планирует в ближайшее время ввести Нихалойскую ГЭС в Чечне и Верхнебаксанскую ГЭС в Кабардино-Балкарии, модернизировать ГАЭС каскада Кубанских ГЭС в Карачаево-Черкесии и к 2028 году достроить Загорскую ГАЭС-2.

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