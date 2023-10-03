К теме, по поводу споров: "существует ли загробная жизнь?", можно относиться по разному. Иметь своё мнение - это еще не доказательсво истины или ложности, это всего лишь версии.
Есть ли жизнь после смерти?
Комментарии
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Юрий Ильинов
Спасибо. Кто не верит, смотрите "Битву экстрасенсов" на ТНТ, если продолжаете не верить, попроситесь на съёмки. Я уже писал в своих комментах: Сверхсознание. Если хотите знать, почему не удалось приблизится к Нему, обратите внимание на компьютерную программу Дефрагментация. Удачи!
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13 час.
Ирина Чернова
Конечно Боги и Духи существуют⚠️🔮
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10 час.
Ирина Чернова
Мы взаимосязаны с теми Богами и Духами, с которыми синхронны🧚♂️⚠️🗻
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10 час.
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