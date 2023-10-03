Есть ли жизнь после смерти?

Юрий Ильинов

Спасибо. Кто не верит, смотрите "Битву экстрасенсов" на ТНТ, если продолжаете не верить, попроситесь на съёмки. Я уже писал в своих комментах: Сверхсознание. Если хотите знать, почему не удалось приблизится к Нему, обратите внимание на компьютерную программу Дефрагментация. Удачи!