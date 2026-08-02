Конец стандартной Вселенной: почему космологи снова спорят о природе темной энергии

Стандартная космологическая модель ΛCDM, на которую сегодня опираются ученые, объединяет Общую теорию относительности (ОТО), предположение об однородности и изотропности Вселенной на больших масштабах, а также параметры, определенные из астрономических наблюдений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии