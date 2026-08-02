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Конец стандартной Вселенной: почему космологи снова спорят о природе темной энергии

Конец стандартной Вселенной: почему космологи снова спорят о природе темной энергии

Стандартная космологическая модель ΛCDM, на которую сегодня опираются ученые, объединяет Общую теорию относительности (ОТО), предположение об однородности и изотропности Вселенной на больших масштабах, а также параметры, определенные из астрономических наблюдений.

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