В Иркутской области утвердили изменения в закон «О транспортном налоге»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев утвердил изменения в закон «О транспортном налоге». Теперь ветераны Великой Отечественной войны, труда и боевых действий, инвалиды всех категорий, а также многодетные семьи освобождены от уплаты транспортного налога за легковые автомобили с мощностью двигателя до 200 л.