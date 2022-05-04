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В Иркутской области утвердили изменения в закон «О транспортном налоге»

В Иркутской области утвердили изменения в закон «О транспортном налоге»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев утвердил изменения в закон «О транспортном налоге». Теперь ветераны Великой Отечественной войны, труда и боевых действий, инвалиды всех категорий, а также многодетные семьи освобождены от уплаты транспортного налога за легковые автомобили с мощностью двигателя до 200 л.

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