На Камчатке спрогнозировали извержение вулкана

На Камчатке в ближайшие дни может произойти мощное извержение вулкана Безымянный. Учёные из Института вулканологии и сейсмологии РАН прогнозируют, что вулкан готовится к извержению, которое может случиться в течение трёх дней.
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