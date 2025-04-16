Антинаркотическая акция ´Вместе´.

В рамках областной антинаркотической акции ´Вместе´ 11 апреля в средней школе № 11 г. Бобруйска состоялась встреча учащихся 10 класса с валеологом филиала ´Бобруйская городская поликлиника № 5´ Ковальчук Е.
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