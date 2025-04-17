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ABC News: самолёт экстренно сел в США после попадания в двигатель кролика

Самолёт американской авиакомпании United Airlines экстренно приземлился в связи с возгоранием двигателя, в который, предположительно, попал кролик, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на записи переговоров лётчиков.

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