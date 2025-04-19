Комитет по благоустройству поделился планами по украшению города тематическими цветниками ко Дню Победы

Цветочные композиции будут располагаться на территории Калининского района В рамках мероприятий, приуроченных к Году защитника Отечества и 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, на территории Калининского района будут созданы новые тематические цветники.
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