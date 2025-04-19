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Петербургский дневник

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Комитет по благоустройству поделился планами по украшению города тематическими цветниками ко Дню Победы

Комитет по благоустройству поделился планами по украшению города тематическими цветниками ко Дню Победы

Цветочные композиции будут располагаться на территории Калининского района В рамках мероприятий, приуроченных к Году защитника Отечества и 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, на территории Калининского района будут созданы новые тематические цветники.

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