Более 50 заявок поступило на конкурс «Женщина 2024 года». В преддверии Международного женского дня, по устоявшейся традиции, будут подведены итоги областного конкурса Национальной премии.
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Более 50 заявок поступило на конкурс «Женщина 2024 года». В преддверии Международного женского дня, по устоявшейся традиции, будут подведены итоги областного конкурса Национальной премии.