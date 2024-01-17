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Русская весна

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Армия России наступает у Артёмовска, Марьинки, Авдеевки, Красного Лимана и Вербового (КАРТА)

Армия России наступает у Артёмовска, Марьинки, Авдеевки, Красного Лимана и Вербового (КАРТА)

Сводка на утро 17 января на основе данных с мест и разных источников. На авдеевском направлении продолжаются активные боевые действия в Степовом, южнее и юго-западнее очистных сооружений и в садовом товариществе «Ивушка 2».

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