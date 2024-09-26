У меня рука не поднялась выкинуть красивую рубашку, которая стала мала. Придумала новый способ, как увеличить рубашку до любого размера

Евгений МакЛауд

хахаха, классика вечна!!! Был я тогда совсем мальцом, лет десять наверно и занесло нас в село, отцу работа после института была в селе. В общем стою в сельпо за хлебом и слушаю как две селянки делятся результатами подгонки сыновьям расклешённых моднявых штанов - Дусь а ты Митьке то в жопу клин вставляла?? А как же!!(с) Так что прошло пятьдесят с лишним лет, но клины вставляем)))