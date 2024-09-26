У меня рука не поднялась выкинуть красивую рубашку, которая стала мала. Придумала новый способ, как увеличить рубашку до любого размера

Бывают такие вещи, которые подходят, но немного тесные. Это «немного» означает неудобство, сковывает движения, трескается по швам.
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