Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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У меня рука не поднялась выкинуть красивую рубашку, которая стала мала. Придумала новый способ, как увеличить рубашку до любого размера

У меня рука не поднялась выкинуть красивую рубашку, которая стала мала. Придумала новый способ, как увеличить рубашку до любого размера

Бывают такие вещи, которые подходят, но немного тесные. Это «немного» означает неудобство, сковывает движения, трескается по швам.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Нормально цвета подобрала... Рукодельница!!!
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16 час.
Евгений МакЛауд
хахаха, классика вечна!!! Был я тогда совсем мальцом, лет десять наверно и занесло нас в село, отцу работа после института была в селе. В общем стою в сельпо за хлебом и слушаю как две селянки делятся результатами подгонки сыновьям расклешённых моднявых штанов - Дусь а ты Митьке то в жопу клин вставляла?? А как же!!(с) Так что  прошло пятьдесят с лишним лет, но клины вставляем)))
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15 час.

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