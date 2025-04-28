Poșta Moldovei: Тарифы на почтовые услуги для клиентов не изменились

Тарифы на почтовые услуги, предоставляемые клиентам ГП «Poșta Moldovei», не были изменены. «Были утверждены тарифы на услугу использования публичной почтовой сети ГП „Poșta Moldovei“, на основании которых предприятие предоставляет по запросу доступ почтовым операторам к управляемой им национальной почтовой сети.
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