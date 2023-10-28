Бывший президент ОКР Жуков считает, что клубы из Белоруссии можно включить в РПЛ

Экс-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отреагировал на заявление министра спорта РФ Олега Матыцина о возможном включении футбольных клубов из Белоруссии в состав участников чемпионата России по футболу, заявив, что в Белоруссии есть интересные команды, передает "Спорт-Экспресс".