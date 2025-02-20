Делягин рассказал, как долго будет падать доллар

Падение курса доллара, который по состоянию на вечер среды, 19 февраля, опустился до 90 рублей, обусловлено двумя основными факторами: сезонным балансом спроса и предложения и изменением внешнеполитической обстановки.
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