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Делягин рассказал, как долго будет падать доллар

Делягин рассказал, как долго будет падать доллар

Падение курса доллара, который по состоянию на вечер среды, 19 февраля, опустился до 90 рублей, обусловлено двумя основными факторами: сезонным балансом спроса и предложения и изменением внешнеполитической обстановки.

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