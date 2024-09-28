Сила в правде
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Сила в правде

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Кто виноват в подрыве арсеналов под ударами ВСУ? "Хватит врать" - военный блогер заявил об ошибках

Кто виноват в подрыве арсеналов под ударами ВСУ? "Хватит врать" - военный блогер заявил об ошибках

После атаки на ракетный арсенал в Тверской области ВСУ повторили свой удар в Краснодарском крае. Как сообщают военкоры, снарядные ящики были складированы под открытым небом, и после недавнего "ада" в Торопце никто, судя по всему, не принял мер по их перемещению.

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